Исследования петербургских нейрофизиологов являются частью большой многолетней работы международной группы учёных, но стоит отметить, что изучение методов и последствий стимуляции спинного мозга было начато именно в нашей стране.
Научный прогресс в области биоматериалов, хирургических технологий, медицинской кибернетики и робототехники позволил вывести возможности искусственного воздействия на нервно-мышечный аппарат на принципиально новый уровень
Электростимуляции спинного мозга - улучшенная технология, которая позволила восстановить двигательные функции у лабораторных крыс, а это значит, что возможно в ближайшем будущем, разработки лаборатории нейропротезов перейдут в клиники и помогут нуждающимся больным людям.
Развитие нейропротезирования в Петербурге
Нейропротезирование – многообещающая и очень важная область современной медицины и науки. Опыты, которые проводятся в лаборатории нейропротезирования СПбГУ и разрабатываемые там протезы в дальнейшем помогут тысячам людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Работой лаборатории руководит доктор медицинских наук Павел Мусиенко.
Исследования петербургских нейрофизиологов являются частью большой многолетней работы международной группы учёных, но стоит отметить, что изучение методов и последствий стимуляции спинного мозга было начато именно в нашей стране.