Развитие нейропротезирования в Петербурге

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Нейропротезирование – многообещающая и очень важная область современной медицины и науки. Опыты, которые проводятся в лаборатории нейропротезирования СПбГУ и разрабатываемые там протезы в дальнейшем помогут тысячам людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Работой лаборатории руководит доктор медицинских наук Павел Мусиенко.