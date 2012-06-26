Разоблачение в Пензе: дряхлые бабушки оказались бойкими девушками

В интернете появилось видео о разоблачении бабушек - попрошаек на улицах Пензы

Мужчина снял на видео "бабушек", которые попрошайничали милостыню у прохожих на улицах города Пензы.

На видеоролике, снятым мужчиной он подходит к одной из старушек и просит показать лицо. Те в ответ грозятся вызвать полицию. Мужчина с энтузиазмом подхватывает эту идею, но бабушка с молодой напарницей начинают хамить, угрожать и стараются уйти от назойливого собеседника. Затем старушка заходит в здание, снимая пальто, а через минуту выходит с этим пальто в руках молодая и вполне здоровая женщина. Женщины продолжают грубить и угрожать.

Следующие кадры видео показывают еще одну "старушку", и продолжаются угрозы и попытки ударить мужчину и выбить у того камеру из рук. Одна из женщин вообще размахивает довольно увесистой цепью.

Видео:YouTube/Первый Пензенский портал