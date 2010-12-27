Размер средней пенсии россиян в апреле снизился на 0,1%

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2 июня Федеральная служба государственной статистики сообщила, что средний размер назначенной ежемесячной пенсии россиян в апреле 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с апрелем прошлого года.