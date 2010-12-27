Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Размер средней пенсии россиян в апреле снизился на 0,1%
Сегодня, 16:30
0
TretyakovaS
30

Размер средней пенсии россиян в апреле снизился на 0,1%

0
 
 

2 июня Федеральная служба государственной статистики сообщила, что средний размер назначенной ежемесячной пенсии россиян в апреле 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с апрелем прошлого года.

На данный момент средний размер ежемесячной пенсии составляет 12 тысяч 929 руб.

В реальном же выражении( с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в апреле снизился на 0,1% по сравнению с апрелем 2016 года. 

Средний размер назначенных пенсий в апреле 2017 года составил, по оценке, 32,9% от средней начисленной зарплаты по стране.

Теги:
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5