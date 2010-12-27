На данный момент средний размер ежемесячной пенсии составляет 12 тысяч 929 руб.
В реальном же выражении( с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в апреле снизился на 0,1% по сравнению с апрелем 2016 года.
Средний размер назначенных пенсий в апреле 2017 года составил, по оценке, 32,9% от средней начисленной зарплаты по стране.
Сегодня, 16:30
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Размер средней пенсии россиян в апреле снизился на 0,1%
2 июня Федеральная служба государственной статистики сообщила, что средний размер назначенной ежемесячной пенсии россиян в апреле 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с апрелем прошлого года.
На данный момент средний размер ежемесячной пенсии составляет 12 тысяч 929 руб.