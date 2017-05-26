Разлагающийся труп гражданина Украины нашли в реке в Петербурге

Утопленник оказался украинцем 1963 года рождения

Полуразложившееся тело мужчины, гражданина Украины, накануне выловили из реки Екатерингофка в Петербурге. Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают сотрудники полиции.

По предварительной информации, разлагающееся тело утопленника достали из воды напротив дома №10 по набережной реки Екатерингофки накануне около семи часов утра. Труп обнаружили на расстоянии трех-четырех метров от береговой линии, уточнил источник в правоохранительных органах. По его словам, возраст погибшего установить не представляется возможным. Погибший был одет в синие джинсы и черную кожаную куртку.

При осмотре в кармане покойного был обнаружен паспорт на имя гражданина Украины, 1963 года рождения, а также водительские права на то же имя.

Видео: архив