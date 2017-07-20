Разгул стихии в Анапе: Обрушившийся ливень затопил улицы и размыл пляжи

Всего за несколько часов на Анапу обрушилась трехмесячная норма осадков

За ночь на курортный город Анапу и его пригороды обрушился поток воды. Всего за несколько часов пролилась с неба трехмесячная норма осадков.

Местные жители отмечают, что такой интенсивности ливень не наблюдался несколько лет. Очевидцы сообщают, что вода прибывала и достигала местами уровня колен. Ливень сопровождался шквалистым ветром и сильными грозами.

Ливнем затопило улицы и частные домовладения, размыты пляжи. Синоптики предупреждают, что в районе Анапы сохраняется вероятность осадков и сегодня, 20 июля.

Очевидцы охотно делятся в социальных сетях фотографиями и видео проливного дождя в Анапе.

Фото: Instagram/svgolikov, anton_bliznyk

Видео:Instagram.mizana_anna, gosha_kush, v_a_l_e_r_e