Расстрел подростком инструктора в московском тире попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла, как 15-летний подросток застрелил инструктора в тире в Измайловском проезде. Обстоятельства инцидента выясняются.

Прогремевший на всю страну инцидент в московском тире попал на камеру видеонаблюдения. Запись убийства опубликовал канал "360".

В понедельник, 20 февраля, в стрелковом клубе в Измайловском проезде произошло трагическое ЧП. 29-летний инструктор занимался с 15-летним подростком. На записи видно, как мужчина помогает мальчику правильно держать оружие, ставит руки. Юноше производить несколько выстрелов в мишень. Затем он оборачивается ко взрослому и стреляет в него. Выстрел был произведен почти в упор.

После этого молодой человек уходит, оборачиваясь на пострадавшего. По дороге он что-то делает с пистолетом. Куда пистолет с патронами делся после этого не известно.

Раненного инструктора госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Утром во вторник мужчина скончался. Подозреваемый ушел из жизни еще раньше. Тело мальчика нашли на путях около железнодорожной станции Соколиная Гора. Место происшествия как в тире, так и на железной дороге осмотрели специалисты. В гибели подростка не нашли криминального следа.

Возбуждено уголовное дало по статье "Убийство". Что побудило мальчика на такой жестокий поступок – пока остается загадкой.

Видео: телеканал 360