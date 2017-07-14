Любителя алкоголя изобличили в краже на Ладожском вокзале

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу денег из сумки пассажирки на Ладожском вокзале в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, сотрудники транспортной полиции изобличили "щипача", укравшего деньги из сумки пассажирки на Ладожском вокзале в Петербурге.



В полицию обратилась 51-летняя жительница Саратовской области и рассказала, что пока она спала в зале ожидания, из сумки исчезли деньги.



В результате проверочно-следственных мероприятий преступника удалось вычислить по горячим следам. Им оказался 48-летний вахтовик из Карелии, работающий в одном из коммерческих предприятий Петербурга.



Установлено, что злоумышленник тайно выкрал из сумки женщины деньги. Похищенное вор собирался потратить на алкоголь.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".