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Любителя алкоголя изобличили в краже на Ладожском вокзале

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Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу денег из сумки пассажирки на Ладожском вокзале в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, сотрудники транспортной полиции изобличили "щипача", укравшего деньги из сумки пассажирки на Ладожском вокзале в Петербурге.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Саратовской области и рассказала, что пока она спала в зале ожидания, из сумки исчезли деньги.

В результате проверочно-следственных мероприятий преступника удалось вычислить по горячим следам. Им оказался 48-летний вахтовик из Карелии, работающий в одном из коммерческих предприятий Петербурга.

Установлено, что злоумышленник тайно выкрал из сумки женщины деньги. Похищенное вор собирался потратить на алкоголь.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".

Теги: новости спб , происшествия , раскрыта кража
Категории: Новости СПб

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