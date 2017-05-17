ЗакС проголосовал за правки в бюджет: на ремонт дорог выделят дополнительный миллиард

Законодательное собрание во втором чтении приняло часть поправок к корректировке бюджета Петербурга 2017. Депутаты поддержали изменения, внесенные губернатором и "Единой Россией".

В среду, 17 мая, депутат законодательного собрания обсуждали поправки к корректировке бюджета 2017 года. Народные избранники поддержали изменения, внесенные губернатором города Георгием Полтавченко. Глава Петербурга предлагает увеличить доходную часть бюджета за счет оплаты налогов. Кроме того, Полтавченко предложил увеличить финансирование ремонта дорог еще на один миллиард рублей.

Представители "Единой России" предложили перераспределить 2,3 миллиарда рублей. В частности, они хотят передать комитету по печати дополнительные 125,3 миллиона рублей. Большую часть этих денег предлагают потратить на освещение работы администрации города и ЗакСа. То есть деньги достанутся телеканалу "Санкт-Петербург" и газете "Вечерний Санкт-Петербург". Также 490 миллионов хотят добавить комитету культуры.

Представители оппозиционных партий предлагали перераспределить средства, выделяемые инвестору ЗСД. Но их инициативы не поддержали.

Теперь с учетом всех правок доход города составляет 502,8 миллиарда рублей, а расходы – 572,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета остался на прежнем уровне – 69,8 миллиарда рублей. В конце мая пройдет третье чтение поправок.