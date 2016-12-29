Со стоянки "Пулково" пропал дорогущий Range Rover

Дорогостоящая иномарка пропала с платной стоянки петербургского аэропорта «Пулково». Проводится проверка.

Во вторник, 17 января, ловкие петербургские угонщики оставили без машины жителя Петрозаводска. У состоятельного мужчины не побоялись стащить дорогостоящий Range Rover.

По словам пострадавшего, он оставил свою машину на платной открытой стоянке утром в субботу, 14 января. Вернулся за машиной он около семи-восьми вечера во вторник. Однако автомобиля на прежнем месте не нашел. Свой ущерб мужчина оценил в пять миллионов рублей.

Владелец Range Rover обратился в полицию. Правоохранители проводят проверку заявления. Изучаются записи камер наблюдения. Возможно, предполагаемые угонщики попали на пленку.

Накануне стало известно, что в Петербурге полицейские вернули угнанную у коллеги из ДПС машину. Автомобиль пропал от дома 34 на улице Оптиков еще 6 января. Казалось бы, иномарку уже не вернуть. Однако в понедельник, 16 января, полиции удалось задержать подозреваемых. А также найти авто в целости и сохранности.