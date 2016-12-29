Ранее судимый петербуржец упал в пролет лестничной клетки

Мужчина чудом выжил после падения с высоты четвертого этажа

Молодого мужчину в Петербурге госпитализировали после падения с большой высоты в лестничный пролет. Как стало известно, накануне в одной из парадных на Ленской улице 31-летний мужчина при невыясненных обстоятельствах сорвался в лестничный пролет и падал с высоты четвертого этажа.

При этом, как сообщается, пострадавшего мужчину увезли из дома, в котором он и живет. 31-летний пострадавший умудрился выжить после падения, за его здоровье сражаются врачи.

Известно, что травмированному 31 год, ранее он был судим за хранение наркотиков

Видео: instagram