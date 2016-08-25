Россия и Индия создали новую сверхзвуковую ракету

28 июня в Ленэкспо открылся 8-й Международный военно-морской салон МВМС-2017. На нем съемочная группа Piter.tv подробнее узнала о выходе новой ракеты от индийско-российской компании Brahmos.

Эта совместная компания России и Индии создавалась еще в 1998 году. Началось все с разработки плана, в котором значилось, что 50,5% компании принадлежит Индии, а 49.5% - российской стороне. Сотрудничество привело к тому, что в 2001 году 12 июня был сделан первый пуск сверхзвуковой крылатой индийско-российской ракеты, который, по словам Правина Патхака – генерального менеджера по рекламе, маркетингу и экспорту компании "БраМос", был очень удачным. На сегодняшний день сделано уже более 60 пусков с разных платформ.

"Компания начинала с основным капиталом в 300 миллионов долларов, он был разделен между Индией и Россией в том же процентном соотношении, что упоминалось ранее. На сегодняшний день у нас ракета БраМос оснащает более десятка индийских кораблей индийского флота, 3 полка индийского сухопутного войска и также индийскую авиацию" – говорит Правин Патхак.

Общий объем бизнеса этой индийско-российской компании сейчас составляет более 6 миллиарда долларов. БраМос считается одним из самых удачных проектов не только в военной сфере, но и вообще в общей сфере деятельности между Индией и Россией, мировым лидером класса крылатых ракет.

"Сначала было придумано, что Россия будет отвечать за двигатель, а индийская сторона будет ответственна за навигационную систему. Ракета вначале была больше противокорабельной, но со временем мы ее сделали и против наземных мишеней. С гос. поддержкой Индии и России мы разработали новый вариант БраМос – первую ракету такого размера с большой дальностью, оснащающая военные самолеты такие, как "Су-30МКИ".Наши бомбардировщики, конечно, оснащались большими ракетами, но никогда именно истребители. Мы первые в мире вместе с Россией этого достигли" – подчеркивает генеральный менеджер по рекламе, маркетингу и экспорту компании "БраМос".

Новая ракета почти готова и через пару месяцев ее начнут поставлять на вооружение. Ей уже интересуется список стран, с которыми ведутся переговоры. Надо добавить, что в этом перечне только одобренные Индией и Россией партнеры, а то есть, дружественные для обеих сторон страны, которым предоставлять вооружение разрешается. Но оглашать этот список на предзаказ Правин Патхак не стал, так как делать преждевременно по его мнению это будет некорректно.

Видео и фото: Piter.tv

Евгений Лукин, Станислав Бутенко,

Дарья Молчанова, Андрей Жухевич