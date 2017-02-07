Ракетная атака на саудовский фрегат попала на видео

В Интернете появилось видео, где 30 января у йеменского порта Эль-Ходейда на Красном море ракета неизвестной конструкции летит прямиком на ВМС Саудовской Аравии.

Если сначала все думали, что скорее всего во фригат врезались три катера со смертниками на борту, то теперь на видео видно, что орудием нападения являются отнюдь не катера. Их было бы видно в кадре.

В видеоролике как раз запечатлен момент удара некого снаряда об борт фрегата, и эксперты, изучив это видео, сообщают, что скорее всего в этом случае использовалась противокорабельная ракета типа Nasr или Zafar, которые имеют дальность полета от 8 до 35 километров и обладают боевой частью в 130 килограммов.

Но вопросов все еще много, например, почему до попадания во фрегат возник буран, больше напоминавший след от торпеды? На это у экспертов тоже есть свое мнение: возможно злоумышленники применили какую-то радиоуправляемую самоделку, начинив ее взрывчаткой.

В результате этой аварии погибло два члена команды, еще трое получили ранения.