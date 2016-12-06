Ракетчик из Алжира потерял документы в Луге

Военнослужащий армии Алжира потерял документы в Луге. Как это произошло, мужчина не помнит.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», 30-летний военнослужащий армии Алжира обратился в полицию Лужского района утром 21 июня.



Офицер сообщил, что 20 июня около 15 часов в районе Партизанской улицы в городе Луге утерял паспорт гражданина АНДР на свое имя.



В России мужчина находится в связи с учебой на базе Михайловской военной артиллерийской академии.