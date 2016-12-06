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Ракетчик из Алжира потерял документы в Луге
Сегодня, 11:56
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TretyakovaS
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Ракетчик из Алжира потерял документы в Луге

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Военнослужащий армии Алжира потерял документы в Луге. Как это произошло, мужчина не помнит.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», 30-летний военнослужащий армии Алжира обратился в полицию Лужского района утром 21 июня.

Офицер сообщил, что 20 июня около 15 часов в районе Партизанской улицы в городе Луге утерял паспорт гражданина АНДР на свое имя.

В России мужчина находится в связи с учебой на базе Михайловской военной артиллерийской академии.

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Категории: Новости СПб

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