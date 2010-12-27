Петербуржец выплатил компенсацию сбитому пешеходу ради отдыха в Турцию

Житель Петербурга хотел отправиться на отдых в Турцию. Но перед этим ему пришлось заплатить большой долг перед женщиной, которую он сбил несколько лет назад.

Виновник ДТП с пешеходом полностью выплатил компенсацию пострадавшей, чтобы поехать отдыхать на турецкий пляж. Несколько лет назад произошла авария: мужчина на автомобиле сбил женщину-пешехода. В результате она получила тяжелые травмы. Водителя приговорили к году ограничения свободы. Также его обязали компенсировать моральный вред в размере 600 тысяч рублей.

Мужчина не торопился добровольно выплачивать деньги пострадавшей. Из его зарплаты принудительно удерживали сумму в счет погашения долга.

Как рассказывают в пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу, по окончанию срока ограничений, мужчина решил отдохнуть в Турции. Для этого он пришел к судебным приставам и попросил снять с него ограничения на выезд заграницу. Но его ждало разочарование: невыездным он будет до тех пор, пока полностью не выплатит деньги пешеходу. Это подстегнуло мужчину. Уже через несколько дней он внес все необходимые средства на депозит Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств. Так как он свои обязанности выполнил, ограничения с него сняли.