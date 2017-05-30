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Работу администраций районов Петербурга оценят по числу травмированных на льду

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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что эффективность работы районных администраций будут оценивать по числу граждан, получивших травмы из-за гололеда.

На правительственном заседании глава города Георгий Полтавченко назвал безобразием тот факт, что десятки горожан и туристов получают травмы из-за плохой уборки внутриквартальных территорий. На встрече во вторник, 30 мая, губернатор Петербурга также отметил, что в минувшем сезоне случаев с падением сосулек на головы прохожим были единицы. По этому направлению проделали соответствующую работу.

Полтавченко заявил, что эффективность работы администраций районов Северной столицы будут оценивать по числу травмированный из-за гололеда людей.

Замглавы Жилищного комитета Василий Осипов возразил, что для эффктивной работы требуется больше дворников. Сейчас в штате их числится девять тысяч.

Больше всего в минувшем сезоне травмировалось людей в Выборгском, Калининском и Фрунзенском районах.

Ранее Piter.tv сообщал, что последний отопительный в Петербурге сезон стал самым длинным за 37 лет.

Теги: гололёд , город , новости спб , сосульки , тарвмы
Категории: Новости СПб

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