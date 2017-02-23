Работница ломбарда инсценировала ограбление на 1,3 миллиона

Женщина с двумя сообщниками похитила драгоценности

В поселке Коммунар 24-летняя работница ломбарда обратилась в полицию с заявлением об ограблении, однако вскоре выяснилось, что в действительности ломбард "ограбила" она сама с сообщниками.

Как стало известно, женщина заявила в полицию, что на нее напали грабители. Якобы двое неизвестных преступников в масках втолкнули ее в помещение ломбарда, расположенного в торговом центре на Павловской улице, угрожая физической расправой заставили открыть металлические ящики, откуда совершили хищение 37 000 рублей и трех лотков с ювелирными изделиями.

Однако сотрудники полиции вскоре разоблачили обман. При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что товаровед сама открыла дверь двум сообщникам и вместе с ними похитила выручку и драгоценности.

Сумма материального ущерба составила 1 315 309 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: архив