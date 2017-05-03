Работы на "Зенит-Арене" продлятся до 2 июня

В Петербурге продолжаются работы по устранению недочетов на построенном недавно стадионе "Зенит-Арена".

Стадион на Крестовском острове будет находиться в руках рабочих еще около месяца. Работы по адаптации "Зенит-Арены" и устранению существующих недочетов будут вестись здесь до 2 июня. Об этом в общении со СМИ заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. В частности, эксперты трудятся над ошибками, которые вызвали вопросы у спортсменов и зрителей после первых матчей на стадионе "Санкт-Петербург".

После завершения всех работ на "Зенит-Арене", объект временно перейдет под управление организационного комитета "Арена 2018". Планируется, что это произойдет до 10 июня. После этого стадион начнет официальную подготовку к Кубку Конфедераций 2017.

Ранее мы писали, что Фонд Навального оценил минимальную стоимость "Зенит-Арены" в 48,2 млрд рублей.