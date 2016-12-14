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Работа разума, сердца и вдохновения

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Молодой петербургский дизайнер Лилия Камалиева, основательница бренда 67’89 создает одежду под собственной маркой всего 7 месяцев. Однако вещи с логотипом 67’89 уже наводнили магазины российских дизайнеров. По профессии Лиля архитектор и вдохновение для новых коллекций она черпает, гуляя по любимому Петербургу. О том, что за магические цифры стоят в названии бренда и почему шить одежду стоит только из итальянских тканей, дизайнер рассказала каналу PITER.TV

Теги: 67'89 , дизайнер , одежда , портрет
Категории: ПОРТРЕТЫ

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