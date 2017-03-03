Рабочий-узбек упал с крыши новостройки и погиб

Мужчину успели живым довезти до больницы, но тщетно

Накануне вечером, в четверг, 2 марта 2017 года, на стройплощадке ЖК "Я романтик" в Василеостровском районе произошла трагедия: там с высоты сорвался молодой рабочий.

Как сообщается, молодого рабочего мигранта из Узбекистана успели довезти до больницы. Привез его коллега по строительству. В приемном покое Покровской больницы умирающего молодого человека приняли. Врачи диагностировали у мужчины кататравму, открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы верхних и нижних конечностей, в тяжелом состоянии.

Сообщается, что молодой человек умер через полчаса.

Видео: архив