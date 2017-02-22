Молодой рабочий сорвался с мусорного бака и серьезно травмировал голову

Кладовщик загружал мусор в автомобиль и встал на бак, но потерял равновесие и упал с высоты двух метров. Травмы при этом оказались серьезными: переломы костей, ушибы лица, сотрясение.

Опасный инцидент произошел на складе в доме 24 по Фаянсовой улице во вторник, 21 февраля. Около часа дня на место вызвали скорую. Врачи забрали 35-летнего мужчину с серьезными травмами. Его отвезли в Александровскую больницу.

Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом глазницы и ушибы лица. Несмотря на плохое самочувствие, пострадавший рассказал о природе своих травм.

Оказалось, что мужчина трудится кладовщиком. Около полудня он грузил мусор в автомобиль. Для этого он залез не мусорный бак. Однако равновесие подвело мужчину и он упал с высоты двух метров. Выясняются подробности получения производственной травмы.

На этой неделе в центре Петербурга мужчина упал с высоты в подземный переход. Пострадавшего нашли в переходе на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Его отвезли в НИИ скорой помощи. В результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану темени, ссадину затылка и ушиб грудного отдела позвоночника.