Число "Сапсанов" увеличат на лето из-за Кубка конфедераций

Количество "Сапсанов" на лето 2017 года увеличат. Каждый день будут ездить по 13 пар, а в пиковые дни по 15. Меры связаны с проведением Кубка конфедераций.

РЖД ожидает повышения спроса на поездки из Москвы в Петербург на "Сапсанах" летом 2017 года из-за Кубка конфедераций FIFA, а также других крупных мероприятий и фестивалей. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, специально для этих целей увеличится количество рейсов. Ежедневно из Москвы в Петербург и обратно будут ездить 13 пар высокоскоростных поездов. А в пиковые периоды по 15 пар. Наплыв пассажиров железнодорожники ждут с 9 по 12 июня и с 15 июня по 2 июля. Также увеличенное число "Сапсанов" будет ездить с пятницы по понедельник.

Продавать билеты на рейсы будут за 60 суток до отправления в кассах дальнего следования, на сайте и в мобильном приложении.

На лето цены на билеты будут высчитывать по специальным тарифам. Никаких скачкообразных изменений стоимости не будет. В летний период все билеты на субботний "Сапсан" будет снижена.

Видео: Instagram / real_makarov