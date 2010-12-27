"Все мы не без греха",- отметил представитель РПЦ, прочитав отрывок романа Ирады Вовненко

В Петербурге представитель РПЦ отказался комментировать назначение Ирады Вовненко директором Исаакиевского собора.

Глава петербургского епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин отнесся к кандидатуре Вовненко снисходительно, указывая на то, что назначение находится в компетенции администрации Санкт-Петербурга.

Представитель РПЦ отказался комментировать новое назначение директора Исаакиевского собора. Но отметил, что "все мы не без греха, я и сам грешен." и судить человека не имеет прва.

Напомним, что 31 мая директором государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» была назначена Ирада Вовненко, работавшая заместителем директора по связям с общественностью.