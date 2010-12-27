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"Все мы не без греха",- отметил представитель РПЦ, прочитав отрывок романа Ирады Вовненко
Сегодня, 19:16
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Shdaria
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"Все мы не без греха",- отметил представитель РПЦ, прочитав отрывок романа Ирады Вовненко

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В Петербурге представитель РПЦ отказался комментировать назначение Ирады Вовненко директором Исаакиевского собора.

 Глава петербургского епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин отнесся к кандидатуре Вовненко снисходительно, указывая на то, что назначение находится в компетенции администрации Санкт-Петербурга.

Представитель РПЦ отказался комментировать новое назначение директора Исаакиевского собора. Но отметил, что "все мы не без греха, я и сам грешен." и судить человека не имеет прва. 

Напомним, что 31 мая директором государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» была назначена Ирада Вовненко, работавшая заместителем директора по связям с общественностью.

Теги: директор исаакиевского собора , петербург , представитель рпц
Категории: Новости СПб Лента новостей

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