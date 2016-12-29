Бандиты под дулом пистолета заставили девушку переписать BMW на незнакомку

Неизвестные, угрожая пистолетом, заставили владелицу иномарки переписать ее автомобиль на незнакомую ей женщину, а у спутника пострадавшей отобрали 195 тысяч рублей.

Ужасный случай произошел с молодой парой в Северной столице во вторник, 24 января. Девушка и парень сидели в припаркованной BMW в одном из дворов по проспекту Королева автомобиле. Неожиданно к ним подошла компания из пятерых человек. При себе у бандитов был пистолет. Угрожая расправой, незнакомцы сели в иномарку. При этом один расположился на водительском месте и поехал.

Компания доехала до проспекта Энергетиков. Тут преступники решили официально отобрать BMW у владелицы. Девушку заставили переоформить машину на незнакомую ей жительницу Ульяновска.

Но на этом мучения петербуржцев не закончились. Преступники отвезли их к дому 11 на улице Долгоозерной. На этот раз злоумышленники взялись за мужчину. Продолжая угрожать пистолетом, его заставили передать бандитам 195 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись на автомобиле пострадавших.

Молодой человек и девушка обратились в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Идет расследование, устанавливаются подробности инцидента.