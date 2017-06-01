Суд Петербурга оставил восемь предполагаемых вербовщиков ИГ под стражей до сентября

В Петербурге до осени продлили арест восьми человек, которых подозревают в вербовке людей в ряды запрещенных террористических организаций.

Октябрьский районный суд Петербурга рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для восьми человек, подозреваемых в вербовке в ряды запрещенных организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы "Росбалту".

По решению ведомства все восемь обвиняемых останутся под стражей до 4 сентября. Все лето в СИЗО просидят два уроженца Узбекистана Журабек Муратов и Феруза Инаков, шесть граждан Киргизии Бахадир Мадрахимов, Исламбек Ойбек, Феруза Инаков, Шухрат Сатымбаев, Азизбекян Рустамов и Атабек Рустамов

Следствие предполагает, что все подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время вербовали выходцев из Средней Азии в ряды террористов.

Отдельно в Следственном комитете отмечали, что задержанные не связаны с исполнителем теракта в метрополитене.