Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Нижегородской области

В результате крупного ДТП в Нижегородской области пострадали 5 человек

7 мая в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошла авария, в результате которого сразу пять человек оказались в больнице. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло в 17:10 на 34-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. 42-летний водитель Renault получил черепно-мозговую травму, а 42-летняя пассажирка – рану головы. Также в больнице оказались 3 женщины, сидевшие в автомобиле Volkswagen. Все они получили переломы и ушибы.