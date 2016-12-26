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Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Нижегородской области
Сегодня, 23:21
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Sheker
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Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Нижегородской области

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В результате крупного ДТП в Нижегородской области пострадали 5 человек

7 мая в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошла авария, в результате которого сразу пять человек оказались в больнице. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. 

ДТП произошло в 17:10 на 34-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. 42-летний водитель Renault получил черепно-мозговую травму, а 42-летняя пассажирка – рану головы. Также в больнице оказались 3 женщины, сидевшие в автомобиле Volkswagen. Все они получили переломы и ушибы.

 

Теги: дтп авария нижний новгород , нижний новгород авария
Категории: Новости России Лента новостей

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