Путина официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Французский политолог предложил кандидатуру президента России на соискание Нобелевской премии мира

Французский политолог, глава французского "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар официально выдвивнул кандидатуру президента России Владимира Владимировича Путина на соискание Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в укрепление мира. По мнению Фабьена Боссара, В.В. Путин единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом. Политолог подчеркивает, что тот факт, что российские военные участвуют в бомбардировках в Сирии, не должны помешать присуждению премии.

Напомним, что лауреатами Нобелевской премии мира современности стали такие люди как: президент Колумбии Хуан Сантос(2016), 44 президент США Барак Обама(2009), генеральный секретарь ООН Кофи Аннан(2001) и многие другие.

Видео: YouTube/euronews_2015г