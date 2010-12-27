Путин уводил главу следственного управления СК по Ленобласти

Кроме того, президент России освободил от занимаемых должностей ряд других руководителей региональных силовых структур.

Президент России Владимир Путин уволил руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области Алексея Маякова. Соответствующий указ глава РФ подписал в субботу, 17 июня, сообщается на официальном портале правовой информации.

Также от занимаемых должностей были освобождены Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов, глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Анатолий Тихомиров и заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк.

Фото: sledcom.ru