Путин уводил главу следственного управления СК по Ленобласти

Президент России Владимир Путин уволил руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области Алексея Маякова. Соответствующий указ глава РФ подписал в субботу, 17 июня, сообщается на официальном портале правовой информации.
Также от занимаемых должностей были освобождены Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов, глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Анатолий Тихомиров и заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк.
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