Путин прилетел в Петербург, чтобы обсудить с Советом законодателей борьбу с коррупцией

Президент России прибыл в Северную столицу с рабочим визитом. Глава государства планирует обсудить с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании ряд вопросов.

В понедельник. 24 апреля, в Петербург с рабочим визитом прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Согласно ранее озвученному плану, глава государства обсудит с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании усовершенствование антикоррупционного законодательства. Кроме того, в ходе визита Путин поговорит и о деятельности государства в регулировании торговой деятельности и импортозамещения. Также в Северной столице поднимут вопрос улучшения региональной политики.

Также президент посетит заседание попечительского совета Русского географического общества. На нем подведут итоги деятельности организации в прошлом году, наградят отличившихся и анонсируют некоторые проекты на 2017 год.

ВИдео: Сайт Президента РФ