Путин предположил, что Петербург может стать столицей Олимпиады-2028

Олимпийские игры 2028 года могут пройти в одном из городов России. Эту информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин.

Власти России изучают возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр-2028 в одном из городов страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в общении с западным журналистом Дэвидом Миллером. В числе возможных столиц Летних Олимпийских игр глава государства назвал Санкт-Петербург и Казань, а также Сочи. Правда, по словам Путина, еще слишком рано говорить о каком-то конкретном решении. Тем более, что МОК еще не объявил официальный прием заявок от стран-претендентов.

"Мы пока не делаем никаких конкретных заявлений. Но в 2014 году наша страна успешно провела Зимнюю Олимпиаду, и я не исключаю возможности того, что Россия принять участие в подаче заявок на право провести еще одну Олимпиаду", — сказал Путин.

Ранее возможность проведения Летних Олимпийских игр 2028 года в Петербурге не исключил президент ОКР Александр Жуков.