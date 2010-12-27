Путин посмотрит матч сборных России и Новой Зеландии с трибуны стадиона на Крестовском

Владимир Путин станет одним из зрителей матч сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург".

Российские СМИ узнали о планах Владимира Путина посетить матч открытия Кубка Конфедераций - 2017. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства собирается быть на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча между Россией и Новой Зеландией. Напомним, что игра пройдет на новой арене завтра, 17 июня, в 18.00. Судя по всему, Владимир Путин будет следить за происходящим на поле из VIP-ложи.

О других планах президента в Петербурге на этот день пока что неизвестно. Ранее Piter.TV писал, что Путин рассказал о простой жизни и своей привычке.