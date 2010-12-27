Путин пообещал мультик о Минфине, если тот не даст денег

Российский президент Владимир Путин пообещал выделить для российской анимации 500 млн рублей из своего резервного фонда на программное обеспечение. Также глава государства поддержал представителей отрасли в том, что для их деятельности могут быть снижены налоги.
«Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — сказал Путин на встрече с представителями российских анимационных студий.
Российские мультипликаторы выступают за то, чтобы их отрасль приравняли к IT-индустрии.
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