Путин пообещал мультик о Минфине, если тот не даст денег

Президент РФ выделит мультипликаторам 500 млн рублей

Российский президент Владимир Путин пообещал выделить для российской анимации 500 млн рублей из своего резервного фонда на программное обеспечение. Также глава государства поддержал представителей отрасли в том, что для их деятельности могут быть снижены налоги.

«Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — сказал Путин на встрече с представителями российских анимационных студий.

Российские мультипликаторы выступают за то, чтобы их отрасль приравняли к IT-индустрии.

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Instagram: kremlin_russian