Путин по дороге на саммит G20 облетел страны НАТО

Пресс-секретарь президента России не смог ответить на вопрос об изменении маршрута самолета из-за соображений безопасности.

Самолет президента России Владимира Путина по пути на саммит G20 в Гамбурге летел в обход стран НАТО. Лайнеру пришлось сделать крюк в 500 км.

Борт президента перед тем, как оказаться в небе над Данией и Германией, пролетел в воздушном пространстве Финляндии и Швеции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные портала FlightRadar24. При этом отмечается, что за последний год российский лидер всегда летел прямым маршрутом через страны Европейского союза, в том числе через Польшу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос об изменении маршрута. Песков заявил, что "все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности", сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев