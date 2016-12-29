Путин заявил, что правительство и оппозиция Сирии достигли хрупкого перемирия

Стороны подписали договор о прекращении огня. Официальные власти и вооруженная оппозиция готовы начать переговоры.

Президент России Владимир Путин на совещании с главами министерства обороны и министерства иностранных дел заявил, что в Сирии наметилось перемирие между правительством и вооруженной оппозицией. Стороны подписали договор о прекращении огня. Сейчас они готовы сесть за стол мирных переговоров.

Всего было подписано три документа. Один между сирийским правительством и оппозицией о прекращении огня. Во втором оговаривается комплекс мер по контролю за режимом перемирия. Третье соглашение урегулировало начало мирных переговоров.

При этом глава государства отметил, что все достигнутые сейчас договоренности крайне хрупкие. Успехи были достигнуты в результате переговоров с участием России, Ирана и Турции.

Режим прекращения огня начнет действовать в полночь пятницы, 30 декабря. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.