Путин назвал дураками организаторов обыска в "Гоголь-центре"

"Коммерсант" узнал о реакции Владимира Путина на обыски в "Гоголь-центре".

Владимир Путин назвал "дураками" организаторов обысков в "Гоголь-центре" и в квартире у художественного руководителя театра Кирилла Серебрянникова. Своим мнением он поделился с известным артистом и киноактером Евгением Мироновым. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, присутствовавший во время общения президента и театрала. Сама же беседа состоялась во время очередной церемонии вручения государственных наград в Кремле. Напомним, что Евгений Миронов находился в списке награжденных. В момент вручения премии от президента артист отказался от официальной речи, но передал главе государства письмо в защиту Кирилла Серебренникова.

Разговор о "дураках" произошел несколько позже, во время неформальной части, состоявшейся после торжественной церемонии вручения наград. "Коммерсант" приводит свою версию диалога, который состоялся между двумя собеседниками.

"Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!", - спрашивал Миронов у Путина.

Ответ президента был краток: "Да дураки".

Как отмечает "Ъ", Евгений Миронов не стал с этим спорить. Он просил об объективном расследовании, "без экстраординарных методов".

Напомним, что московские силовые структуры провели обыски на территории театра "Гоголь центр" и в квартире Кирилла Серебренникова без разрешения суда. При этом художественного руководителя театра, проходящего по делу о растрате средств в качестве свидетеля, по непонятным причинам долгое время удерживали в руках у правоохранителей. Случившееся возмутило многих известных деятелей театра и кино, а также либеральную общественность.