Путин назвал дураками организаторов обыска в "Гоголь-центре"

Владимир Путин назвал "дураками" организаторов обысков в "Гоголь-центре" и в квартире у художественного руководителя театра Кирилла Серебрянникова. Своим мнением он поделился с известным артистом и киноактером Евгением Мироновым. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, присутствовавший во время общения президента и театрала. Сама же беседа состоялась во время очередной церемонии вручения государственных наград в Кремле. Напомним, что Евгений Миронов находился в списке награжденных. В момент вручения премии от президента артист отказался от официальной речи, но передал главе государства письмо в защиту Кирилла Серебренникова.
Разговор о "дураках" произошел несколько позже, во время неформальной части, состоявшейся после торжественной церемонии вручения наград. "Коммерсант" приводит свою версию диалога, который состоялся между двумя собеседниками.