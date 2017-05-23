Путин наградил трёх сотрудников петербургского метро за действия во время теракта

Медаль "За спасение погибавших" получат три сотрудника метро – машинист, дежурная по станции и инспектор службы контроля

Российский президент Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград работникам петербургского метрополитена с формулировкой "за проявленное мужество при спасении пассажиров". Напомним, решение о вручении трем работникам петербургской подземки было принято после страшного теракта, случившегося в перегоне между "Технологическим институтом" и "Сенной" 3 апреля 2017 года.

Согласно документу, 22 мая опубликованному на официальном портале правовой информации, медаль за «За спасение погибавших» получил инспектор службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских, который обнаружил взрывное устройство на «Площади Восстания» и своевременно дал сигнал тревоги. Аналогичные госнаграды получат дотянувший повреждённый состав до «Технологического института» машинист электродепо «Выборгское» Александр Каверин и дежурная по станции Нина Шмелева, грамотно организовавшая эвакуацию людей.

Также за действия во время теракта работники метрополитена получили правительственные награды в Министерстве транспорта России.

Напомним, теракт 3 апреля в Петербурге унес жизни 16 человек (15 жертв и предполагаемого смертника), больше ста получили ранения. По делу об организации теракта проходит десять человек.

Видео: архив. Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу, образовавшемуся у входа в метро в день теракта