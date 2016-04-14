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Путин рассказывает о простой жизни и своей привычке

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На вопрос о том, знает ли президент о простой жизни, Путин дал развернутый ответ.

 15 июня на прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о том, знает ли президент РФ как живут простые люди сегодня.

Владимир Путин очень охотно ответил: "Знаю конечно. Во-первых, у меня до сих пор есть общение, а во-вторых, я недавно рассказывал своим коллегам, по поводу того как моя семья жила и рассказал о том, как мой папа лазил, счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя."  Стоит отметить, что президент РФ выделил слово "вовремя".

Также Путин рассказал о своей давней привычке: "я не могу оставить включенным свет, я когда выхожу, всегда свет выключаю. Из помещения." А в конце речи он еще раз отметил, что очень хорошо знает, как живут простые люди.

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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