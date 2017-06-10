Путин рассказал Оливеру Стоуну о своих внуках

Этот разговор вошел в многосерийный фильм «Интервью с Путиным», который будет демонстрироваться на канале Showtime в США с 12 по 15 июня.

Президент России Владимир Путин упомянул своих внуков в беседе с режиссером Оливером Стоуном. Этот разговор вошел в многосерийный фильм «Интервью с Путиным», который будет демонстрироваться в США с 12 по 15 июня.

Стоун спросил у главы РФ о том, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что любит, однако он добавил, что у него нет большого количества времени, чтобы играть с ними. Об этом сообщили журналисты канала CNN, которым удалось посмотреть первые две серии проекта.

Официально о внуках президента России ничего не известно. Глава РФ имеет двух дочерей от бывшей жены Людмилы Путиной, Марию и Катерину.

Фильм Оливера Стоуна, который в русском варианте называется «Путин», будет показывать «Первый канал». Серии будут транслироваться ежедневно с 19 по 22 июня в 21:30.

Видео: youtube.com/SHOWTIME