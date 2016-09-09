Пушечный залп в честь Дня снятия блокады Ленинграда впечатлил десятки тысяч зрителей даже на видео

Вчера, 27 января 2017 года в Петербурге почтили память жертв Великой Отечественной войны. Вечером на Марсовом поле в честь памятной даты был дан праздничный салют из пушек времён середины 20 века

Двенадцать знаменательных и многозначительных залпов прогремели на Марсовом поле в честь воинских подразделений, которые участвовали в операции "Январский гром". Залпы давались из артиллерийских орудий 1944 года. Фейерверк сопровождала подлинная запись, с помощью которой освобождённых ленинградцев поздравляли с величайшей победой. Помимо этого, с территории Петропавловской крепости также дали традиционные залпы, а на Васильевском острове зажглись Ростральные колонны.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась фактически 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Видео: Instagram, kudagospb, turkmen_piterfm