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Пушечный залп в честь Дня снятия блокады Ленинграда впечатлил десятки тысяч зрителей даже на видео

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Вчера, 27 января 2017 года в Петербурге почтили память жертв Великой Отечественной войны. Вечером на Марсовом поле в честь памятной даты был дан праздничный салют из пушек времён середины 20 века

Двенадцать знаменательных и многозначительных залпов прогремели на Марсовом поле в честь воинских подразделений, которые участвовали в операции "Январский гром". Залпы давались из артиллерийских орудий 1944 года. Фейерверк сопровождала подлинная запись, с помощью которой освобождённых ленинградцев поздравляли с величайшей победой. Помимо этого, с территории Петропавловской крепости также дали традиционные залпы, а на Васильевском острове зажглись Ростральные колонны. 
 
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась фактически 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. 
 
Видео: Instagram, kudagospb, turkmen_piterfm
 
Теги: 27 января , блокада ленинграда , день снятия блокады ленинграда , победный залп , пушечный залп на марсовом поле
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Культура

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