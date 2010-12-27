Пункт регистрации вечной любви

На ДУмской улице все влюбленные смогут зарегистрировать свою вечную любовь и получить сертификат.

В центре Петербурга уже в десятый раз появится точка, где можно будет оформить сертификат на свою вечную любовь. Амур и его помощники разместятся около метро "Гостиный двор" на Думской улице. Зарегистрировать свои чувства предлагают парочкам, но никто не мешает вам сделать это с друзьями или домашним любимцем. Правда, очередь на вечную любовь лучше занять заранее, Так как желающих будет не мало.