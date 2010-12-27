Пулковское шоссе закроют на выезд из города

В Петербурге в ночь в ближайшие выходные закроют Пулковское шоссе на выезд из города.

В Петербурге в ближайшие выходные закроют Пулсковское шоссе на выезд из города.

Генподрядчик строительства трассы М11 ICA construction рассказал "Фонтанке", что закрытие шоссе нужно для строительства развязки магистрали. Первое перекрытие шоссе назначено на ночь, в ближайшие выходные, следующие два, уже полных перекрытия, будут проводиться также по ночам, и также на 3,5 часа с интервалом в 14 дней.

Участок скоростной дороги "Москва-Санкт-Петербург" на 543 км – 684 км (7 и 8 этапы) строится со второго квартала 2015 года. Окончание строительства планируется на второй квартал 2018 года. Высокоскоростная трасса будет платной.

Скоростная платная трасса М-11 станет альтернативой трассе М-10 "Россия". Расчетная скорость движения автомобилей на М-11 составит 150 км в час.