Пулковская таможня уничтожила в два раза больше санкционки с начала 2017

С начала года около 343 килограммов санкционных продуктов уничтожили сотрудники Пулковской таможни и Россельхознадзора. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Сотрудники Пулковской таможни совместно с коллегами из Россельхознадзора с начала 2017 года провели всего четыре проверки на оптово-розничных базах. Как сообщает пресс-служба таможенников, за время этих инспекций они смогли найти рекордное число сыра, колбасы, рыбы и молочки из стран ЕС. Всего удалось изъять 343 килограмма продуктов из ермании, Дании, Италии, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Латвии, Польши, Чехии.. Их вывезли со складов и уничтожили.

Эти данные стали рекордными для Петербурга. В прошлом году за аналогичный период было изъято и уничтожено всего 160 килограммов санкционки.

Ранее Piter.tv уже сообщал по этой теме, что десять тонн зараженных сербских нектаринов привезли в Петербург.