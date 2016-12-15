Два новых рейса до городов Ирана появились в Петербурге

Из аэропорта Северной столицы "Пулково" будут летать два новый рейса до иранских городов Мешхед и Исфахан. Это новые направления для Петербурга.

Летом 2017 года в аэропорту "Пулково" появились два новых рейса до иранских городов. До 8 сентября авиакомпания Mahan Air будет выполнять чартерные перевозки до города Мешхед. Самолеты будут летать каждую неделю. Также до 22 сентября появится рейс до Исфахана. Осуществлять его будет авиакомпания Zagros Airlines, которая является новичком для "Пулково".

Эти города занимают в Иране второе и третье место по численности населения. Эти два направления стали новыми для петербургской воздушной гавани.

В 2017 году число компаний, летающих до Ирана из Северной столицы увеличилось до семи. Число рейсов вырастет почти в два раза: число вылетов может превысить 150.

Ранее Санкт-Петербург был связан только со столицей Ирана Тегераном. Но в компании-перевозчике аэропорта увидели рост туристического спроса со стороны Ирана.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Пулково" открывает новое направление рейсов в Европу.