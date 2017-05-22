"Пулково" планируют обслужить в 2017 году около 15 миллионов пассажиров

Аэропорт Северной столицы прогнозирует, что в 2017 году обслужит рекордное число пассажиров. Сейчас оператор "Воздушные Ворота Северной столицы" говорит о 15 миллионах людей.

Оператор петербургского аэропорта "Воздушные Ворота Северной столицы" прогнозирует. Что за 2017 год "Пулково" примет 15 миллионов пассажиров. В начале года компания предполагала, что рост по сравнения с прошлым годом пассажиропоток увеличится на 10% или до 14,6 миллионов человек. Однако цифры изменяются каждый месяц. И сейчас в аэропорту готовятся принять 15 миллионов человек.

Как рассказал коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин "Фонтанке", за первые четыре месяца пассажирооборот в воздушной гавани вырос на 26%. Такой значительный рост появляется в сравнении с 2016 годом. Когда показатели сильно упали. Так как летом прошлого года много людей прилетало в Северную столицу, то на этот период статистика будет не такой впечатляющей.