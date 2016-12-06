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Пулково открывает новое направление рейсов в Европу

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"Руслайн" будет летать из Петербурга в Палангу

В Палангу из Петербурга теперь можно добраться на самолете. Прямые рейсы на курорт Литвы у Балтийского моря открыли из Пулково.

Перелеты будет выполнять авиакомпания "РусЛайн". Лайнеры BombardierCRJ100/200 будут отправляться из Северной столицы еженедельно по субботам, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Бомбардье" – это небольшой самолет канадского производства с относительно небольшим количеством посадочных мест, до 50 человек. Считается одним из самых надежных в мире.

Напомним, всего у перевозчика из Петербурга 16 направлений. Среди ник как российские города (Нижний Новгород, Ульяновск, Геленджик, Киров, Иваново и другие), так и зарубежные (Таллин, Вильнюс, Осло, Берген).
 
Видео: архив

 

Теги: авиаперелеты , литва , новые рейсы , паланга , петербург , пулково
Категории: Новости СПб

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