Пулково открывает новое направление рейсов в Европу

"Руслайн" будет летать из Петербурга в Палангу

В Палангу из Петербурга теперь можно добраться на самолете. Прямые рейсы на курорт Литвы у Балтийского моря открыли из Пулково.

Перелеты будет выполнять авиакомпания "РусЛайн". Лайнеры BombardierCRJ100/200 будут отправляться из Северной столицы еженедельно по субботам, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Бомбардье" – это небольшой самолет канадского производства с относительно небольшим количеством посадочных мест, до 50 человек. Считается одним из самых надежных в мире.

Напомним, всего у перевозчика из Петербурга 16 направлений. Среди ник как российские города (Нижний Новгород, Ульяновск, Геленджик, Киров, Иваново и другие), так и зарубежные (Таллин, Вильнюс, Осло, Берген).

Видео: архив