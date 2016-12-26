Псих на "Жигулях" распугал петербуржцев на Выборгском шоссе

Сегодня ночью, с субботы на воскресенье, 29 января очевидцы выложили в интернет видео с паркинга возле магазина "Лента" на Выборгском шоссе, где водитель совершал "автотрюки" и не позволял добропорядочным гражданам проехать мимо

Данное видео в Сети опубликовала взволнованная свидетельница зимнего дрифта возле магазина "Лента". Женщина поделилась своими эмоциями, что при виде подобного поведения она побоялась проезжать мимо и смогла двигаться только после того, как автотрюкач закончил своё показательное шоу.



Как правило, подобные действия не успевают пресекать сотрудники правоохранительных органов, потому что отечественные "дрифтеры" стараются делать это не в людных местах, и совершают подобные действия на собственный страх и риск. Однако, под вопросом остаётся тот момент, что остановка у магазина, мягко говоря, не безлюдная.



"Это излюбленное место экстремалов, копы их там ловят но редко. Бесят!Особенно летом кода покрышки жгут, люди ведь спят с открытыми окнами,а тут скрип колёс нереальный на весь район".

В группе "Вконтакте" началось оживлённое обсуждение, где, по обычаю, нашлись защитники дрифтеров. Они уверяют, что такие вот "упражнения" позволяют автолюбителям подготовиться к неформальной обстановке на дороге и сохранить жизнь участникам дорожного движения в случае незапланированного заноса и т.д. Однако, не стоит забывать, что подобные "пробные полёты" могут доставлять неудобства другим водителям и пешеходам задолго до потенциальной экстренной ситуации на дороге.



Видео: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург