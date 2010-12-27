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Петербургский псих заминировал метрополитен самодельными бомбами
Сегодня, 10:33
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Shdaria
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Петербургский псих заминировал метрополитен самодельными бомбами

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В Петербурге задержали мужчину, который сообщил о готовящемся теракте в метро. Им оказался психически больной житель Красного Села.

 Житель Красного Села сообщил о теракте по телефону. После чего угодил в психбольницу.

Мужчина 36 лет 13 июня сообщил в службу "112" о готовящемся теракте на станции метро "Удельная". Молодой петербуржец подчеркнул, что сам "понатыкал" самодельные бомбы в метро. 

Специалисты решили не эвакуировать людей, при проверке станцию метро не закрывали.

Установлено, что при осмотре "Удельной" опасных предметов обнаружено не было. 

Мужчину задержали на Гатчинском шоссе, у его дома. Позже выяснилось, что "террорист" находится на учете у психиатра. После чего больного госпитализировали в психиатрическую больницу.

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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