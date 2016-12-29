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Прямая трансляция: с грифоном у Банковского моста снимут крылья
Сегодня, 13:58
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Butenko
73

Прямая трансляция: с грифоном у Банковского моста снимут крылья

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Канал Piter.TV предлагает проследить в прямом эфире за подготовкой территории Банковского моста к демонтажу легендарных фигур грифонов.

В Петербурге с 11 января ведутся работы по демонтажу знаменитых статуй грифонов с Банковского моста. Символы города будут отправлены на реставрацию уже 17 января. До этого представители КГИОП и строители будут заниматься подготовкой территории Банковского моста, осторожным демонтажем скульптур, а также их транспортировкой. Так, сегодня, в 14.30 рабочие снимут со скульптур их знаменитые многометровые крылья. Канал Piter.TV будет следить за происходящим в прямом эфире. Первая прямая трансляция начнется на главной странице сайта через 20 минут. Кроме того, найти онлайн-вещание можно будет в разделе "Прямые трансляции".

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Категории: Новости СПб

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