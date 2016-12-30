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Прямая трансляция: грифонов снимут с Банковского моста
Сегодня, 11:02
0
Butenko
26

Прямая трансляция: грифонов снимут с Банковского моста

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В Петербурге завершаются работы по демонтажу статуй грифонов с Банковского моста. Канал Piter.TV покажет происходящее в прямом эфире.

Сегодня, 16 января, в 12.00 на Банковском мосту возобновятся работы по демонтажу статуй легендарных грифонов. Планируется, что за несколько часов рабочие полностсью разберут и упакуют крылатых гигантов. После этого они отправятся на капитальную реставрацию. Канал Piter.TV будет вести прямую трансляцию происходящего. Следить за одним из главных архитектурных событий города можно по ссылке.

Теги: грифоны банковского моста , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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