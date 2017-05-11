Студенты решили подработать в Петербургском метро: летом они будут проверять проездные

С июня на помощь сотрудникам службы контроля придут студенты: молодым людям предстоит проверка проездных билетов и помощь пассажирам.

Сегодня, 11 мая, в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, что помогать сотрудникам подземки этим летом будут студенты. Молодые люди смогут совместить "приятное" с "полезным": служба в метро будет засчитана добровольцам как официальная летняя практика. Ко всему прочему, 55 студентов из университета путей сообщения и железнодорожного техникума получат материальное вознаграждение.

Метрополитен уже заключил договора с учебными заведениями. По мнению представителей Петербургской подземки, практиканты помогут сотрудникам службы контроля, которые, в свою очередь, смогут в дальнейшем уделять больше времени на досмотр пассажиров. Естественное, прежде чем студенты выйдут на работу, они пройдут обучение. Об этом пишет Фонтанка.

В середине апреля мы сообщали, что в метро Петербурга появится Wi-Fi: на "Комендантском" уже установили телекоммуникационный шкаф.