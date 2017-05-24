Проверка систем оповещения и сирена напугали петербуржцев

Традиционная проверка систем оповещения сигнала "Внимание всем" напугала горожан. Проверка проходит в петроградском районе.

Днем в среду, 24 мая, горожане начали делиться видеозаписями проверки систем оповещения по боеготовности систем ГО и ЧС. Очевидцы сообщают, что работает сигнал "Внимание всем". Также сирена сопровождается голосовым оповещением.

Петербуржцы сообщают, что сигнал тревоги слышен на Петроградке и Крестовском острове. Некоторые предполагают, что систему проверяют перед предстоящим Кубком конфедерации.

Горожане делятся, что звуки сирены вызывают у них панику. Некоторые даже рассказали, что бросились проверять новости в интернете, услышав сигнал.

– Сидя в офисе слышать сирену – не очень приятно было, – написал пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Алексей Щербаков.

Ранее Piter.tv сообщал, что в среду в петербургском метро пройдет учебная тревога. Проверка систем оповещения прошла на станциях "Петроградская", "Чкаловская", "Крестовский остров" и "Старая деревня". Эти точки будут наиболее загружены болельщиками во время матчей Кубка конфедераций 2017.

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